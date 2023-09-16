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Теннис

Сан-Диего. Киченок и Остапенко уступили в четвертьфинале, не подав на матч во втором сете

2023-09/1693521017_uso.jpg|—>Сан-Диего. Киченок и Остапенко уступили в четвертьфинале, не подав на матч во втором сете

Источник: btu.org.ua

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