Щецин. Сачко победил Молчанова в парном полуфинале и будет бороться за титул

Больше в Теннис
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Киченок выиграла парный турнир в Осаке
Надежда Киченок получила 9-й парный титул WTA Сегодня 12:10 167 0 #Надежда Киченок Источник...
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Три украинки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Турнир стартует 17 сентября Сегодня 09:41 253 0< /span> Фото — Getty Images Источник...
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Сан-Диего. Киченок и Остапенко уступили в четвертьфинале, не подав на матч во втором сете
2023-09/1693521017_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Осака. Киченок и Фридсам будут бороться за чемпионский трофей
2023-05/1684433334_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua