Три украинки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре

Турнир стартует 17 сентября 253

Источник — wtatennis.com.

Три украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 Guadalajara Open в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает WTA.

Ангелина Калинина единственная из украинок вошла в число сеяных под номером 12. В первом круге она сыграет против победительницы квалификации. В случае победы во втором круге соперницей Калининой будет американка София Кенин или еще одна теннисистка по квалификации.

Марта Костюк – единственная из украинских теннисисток, кто уже знает свою первую соперницу. В первом круге она сыграет против канадки Стейси Фунг, а во втором круге может выйти на шестую сеяную Елену Остапенко из Латвии, которая пропустит первый круг.

Даяна Ястремская сыграет против чемпионки квалификации. Во втором круге украинка может выйти на победительницу матча между Робин Монтгомери с США и десятой сеяной Викторией Азаренко.

Турнир WTA 1000 в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября.

Ранее Калинина уступила Крейчиковой во втором круге турнира в Сан-Диего.