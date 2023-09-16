Теннис
Володько уступила в квалификации турнира WTA в Гуанчжоу
Украинка в двух сетах уступила Виктории Голубич из Швейцарии Сегодня 12:41 191 0
Украинская теннисистка Екатерина Володько уступила Виктории Голубь полуфинале квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Гуанчжоу. Матч длился 2 часа 1 минуту. /p>
WTA 250 — Гуанчжоу, Китай
Квалификация , Полуфинал
16 сентября
< strong>Виктория Голубич (Швейцария, 1) – Екатерина Володько (Украина) 6:4, 7:5
Раньше Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии.