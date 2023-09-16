Володько уступила в квалификации турнира WTA в Гуанчжоу

Украинка в двух сетах уступила Виктории Голубич из Швейцарии 191

Украинская теннисистка Екатерина Володько уступила Виктории Голубь полуфинале квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Гуанчжоу. Матч длился 2 часа 1 минуту. /p>

WTA 250 — Гуанчжоу, Китай

Квалификация , Полуфинал

16 сентября

< strong>Виктория Голубич (Швейцария, 1) – Екатерина Володько (Украина) 6:4, 7:5

Раньше Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии.