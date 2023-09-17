Следить

Теннис

Осака. 19-летняя американка из топ-200 выиграла дебютный титул WTA, не проиграв ни одного сета

2023-09/1694931469_wta-1.jpg|—>Осака. 19-летняя американка из топ-200 выиграла дебютный титул WTA, не проиграв ни одного сета

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис