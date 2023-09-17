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Теннис

Сан-Диего. Крейчикова остановила Коллинс, Кенин впервые с 2020 года сыграет в финале

2023-09/1694842943_krejcikova.jpeg|—>Сан-Диего. Крейчикова остановила Коллинс, Кенин впервые с 2020 года сыграет в финале

Источник: btu.org.ua

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