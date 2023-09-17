Сан-Диего. Крейчикова стала чемпионкой в одиночном и парном разрядах

Больше в Теннис
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Сан-Диего. Крейчикова остановила Коллинс, Кенин впервые с 2020 года сыграет в финале
2023-09/1694842943_krejcikova.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Davis Cup Finals. Великобритания победила Швейцарию, Сербия и Чехия вышли в плей-офф из своей группы
2023-09/1694847095_dc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гуанчжоу. Володько не смогла выиграть в первом раунде отбора
2023-09/1694857362_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Осака. Чжу Линь будет бороться за второй титул в карьере, Крюгер впервые сыграет в финале
2023-09/1694865089_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua