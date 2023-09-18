Davis Cup Finals. Британцы вышли в финальную часть соревнований, отыграв матчболы

Больше в Теннис
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Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на 24 место
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 10:30 329378 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Сачко и Крутых опустились в рейтинге ATP, Марченко, Орлов и Ваншельбойм улучшили свое положение
2023-08/1692630381_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял 4 позиции и занимает 166-е...
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Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Гвадалахаре
Ястремская с победы стартовала на турнире в Мексике Сегодня 08:24 191 0 Фото —...
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Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 24-е место, Ястремская приближается к возвращению в топ-100
2023-09/1695019130_svitolina.jpg|—>Элина Свитолина поднялась на одну строчку вверх и на этой неделе находится на 24-м...