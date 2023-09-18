Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Гвадалахаре

Ястремская с победы стартовала на турнире в Мексике 191 Фото — Getty Images #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (105) обыграла Ану Софию Санчес (WTA 437) из Мексики в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре.

Матч длился 1 час 57 минут и завершился. со счетом 7:6 (1), 6:4.

Ястремская 1 раз подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Даяна сыграет против победительницы матча Робин Монтгомери. Виктория Азаренко.

Guadalajara Open Akron — WTA 1000 Гвадалахара, Мексика Хард Призовой фонд: $2,788,468 Первый круг, 17 сентября

Даяна Ястремская (Украина) — Ана София Санчес (Мексика) 7:6 (1), 6:4

Раньше Ангелина Калинина в первом круге обыграла представительницу США Грейс Ми.