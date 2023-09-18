Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 сентября

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Байндл уступила на старте турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Украинка не смогла выйти во второй круг Сегодня 13:42 231 0 #Екатерина Байндл Источник...
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Гвадалахара. Паркс встретится с Жабер, Мертенс и Плишкова вышли во второй круг
2023-09/1695035275_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP: Сачко потерял четыре позиции
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 12:40 71511 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Davis Cup Finals. Британцы вышли в финальную часть соревнований, отыграв матчболы
2023-09/1695019344_dc.jpg|—> Источник: btu.org.ua