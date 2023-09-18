Рейтинг ATP: Сачко потерял четыре позиции

ATP обновил рейтинг теннисистов 71511 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Источник.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Выигравший US Open серб Новак Джокович возглавляет рейтинг, Карлос Алькарас занимает вторую строчку, а тройку замыкает представитель террористической страны. Даниило Медведев.

Первой ракеткой Украины остался Виталий Сачко, опустившийся на 166 место. Далее следуют Алексей Крутых (256) и Илья Марченко (272).

Рейтинг ATP 18 сентября 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 11795 2. (2) Карлос Алькарас (Испания) – 8535 3. (3) Даниил Медведев – 7280 4. (4) Гольгер Руне (Дания) – 4710 5. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 4615 6. (6) Андрей Рулев — 4515 7. (7) Янник Зиннер (Италия) — 4465 8. (8) Тейлор Фриц (США) — 3955 9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 3560 10. (10) Александр Зверев (Германия) — 30 … 166. (162) Виталий Сачко (Украина) — 382 256. (253) Алексей Крутых (Украина) — 235 272. (273) Илья Марченко (Украина) — 218 406. (408) Владислав Орлов (Украина) — 114 418. (419) Эрик Ваншельбойм (Украина) — 109 ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!



При поддержке партнера спецпроекта iGaming Champion&Fabbet.