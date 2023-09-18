Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 24-е место, Ястремская приближается к возвращению в топ-100

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Элина Свитолина поднялась на одну строчку вверх и на этой неделе находится на 24-м месте. Ангелина Калинина сохранила за собой 28-ю позицию, а Марта Костюк обошла Лесю Цуренко, поднявшись на 42-ю позицию (+3).

Леся Цуренко эту неделю начинает 46-й ракеткой мира (-6). Сохранила свои позиции в топ-100 Катерина Байндл, которая занимает 86-е место (-2). Даяна Ястремская вплотную приблизилась к возвращению в топ-100 мирового рейтинга, заняв 102-е место (+3).

Свой личный рекорд в рейтинге WTA обновили: Анастасия Соболева — 319-е место (+3), Александра Олейникова — 442-е место (+3) и Катерина Лазаренко — 891-е место (+25).

В парном рейтинге по итогам US Open Людмила Киченок сохранила 28-е место, следом за ней находится Марта Костюк — 33-е место (-4), а Надежда Киченок, после победы на турнире в Осаке, поднялась на 45-ю позицию (+7).