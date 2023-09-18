Теннис
Сачко и Крутых опустились в рейтинге ATP, Марченко, Орлов и Ваншельбойм улучшили свое положение
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Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял 4 позиции и занимает 166-е место в рейтинге АТР.
Алексей Крутых опустился на 256-е место (-3), а Илья Марченко поднялся на 272-е место (+1).
В топ-500 на этой неделе входят еще два украинца: Владислав Орлов — 406-е место (+2) и Эрик Ваншельбойм — 418-е место (+1).
В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который сохранил на этой неделе 76-е место. Владислав Манафов поднялся на 104-е место (+5), а Олег Приходько занимает 159-е место (+2).