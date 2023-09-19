Теннис
Джокович пропустит турнир серии Masters в Шанхае
Турнир стартует 4 октября Сегодня 10:40 190 0< /span> #Новак Джокович
Источник — Чемпион.
Первая ракетка мира Новак Джокович не сыграет на турнире серии Masters 1000, который с 4 по 15 октября будет проходить в Шанхае.
Об этом сообщил сам теннисист в Twitter.
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«В течение многих лет Китай был одним из мест, где я получал лучшую поддержку. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров в сезоне. Я буду скучать по китайским болельщикам.
Надеюсь, что смогу вернуться в Китай в будущем и снова сыграть перед всеми вами», – написал Джокович.
Новак 4 раза становился победителем турнира в Шанхае.
Раньше Джокович победил россиянина Медведева в финале US Open.