Гвадалахара. Киченок вышла во второй круг в парной сетке, Ястремская выбыла из борьбы

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Костюк с победы стартовал на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 08:08 214 0 Фото — Getty Images...
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Колумбус. Марченко потерпел поражение в матче с пятым сеяным в первом круге основной сетки
2023-07/1690530218_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Сен-Тропе. Крутых пробился в основную сетку турнира
2023-09/1695052669_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 сентября
2023-08/1693485560_kostyuk.jpg|—> Источник: btu.org.ua