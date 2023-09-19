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Теннис

Гвадалахара. Киченок вышла во второй круг в парной сетке, Ястремская выбыла из борьбы

2023-09/1695106094_wta.jpg|—>Гвадалахара. Киченок вышла во второй круг в парной сетке, Ястремская выбыла из борьбы

Источник: btu.org.ua

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