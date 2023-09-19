Теннис
Костюк с победы стартовал на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 08:08 214 0 Фото — Getty Images #Марта Костюк
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк (42) победила канадку Стейси Фанг (226) в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре.
Матч длился 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:0.
Костюк трижды подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
Во втором круге Марта сыграет против Елены Остапенко из Латвии, которая пропустит первый круг.
Guadalajara Open Akron — WTA 1000 Гвадалахара, Мексика Хард Призовой фонд: $2,788,468 Первый круг, 18 сентября
Марта Костюк (Украина) – Стейси Фанг (Канада) 6:3, 2:6, 6:0
Раньше Ангелина Калинина в первом круге обыграла представительницу США Грейс Ми.