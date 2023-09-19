Костюк с победы стартовал на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре

Украинка вышла во второй круг турнира 214 Фото — Getty Images #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (42) победила канадку Стейси Фанг (226) в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре.

Матч длился 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:0.

Костюк трижды подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге Марта сыграет против Елены Остапенко из Латвии, которая пропустит первый круг.

Guadalajara Open Akron — WTA 1000 Гвадалахара, Мексика Хард Призовой фонд: $2,788,468 Первый круг, 18 сентября

Марта Костюк (Украина) – Стейси Фанг (Канада) 6:3, 2:6, 6:0

Раньше Ангелина Калинина в первом круге обыграла представительницу США Грейс Ми.