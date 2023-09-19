Парма. Завацкая прервала свою серию поражений и вышла во второй круг

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Сен-Тропе. Крутых выиграл третий подряд матч на турнире
2023-09/1695137482_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бад-Вальтерсдорф. Сачко победил третьего сеяного в стартовом матче
2023-09/1695130795_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Крутых пробился в основную сетку турнира ATP в Сен-Тропе
Алексей Крутых выиграл в финальном раунде отбора на "челленджере" во Франции Сегодня 09:40 274...
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Ястремская уступила на старте парного турнира WTA 1000 в Гвадалахаре
Сегодня 12:30 190 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/554814ad5054295f155225264aff2d8c.