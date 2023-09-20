Бад-Вальтерсдорф. Сачко не смог выйти в четвертьфинал турнира

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Надаль: По титулам Джокович лучший в истории
Сегодня 17:39 97 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b890374d6bd9761070e7de9c21637bb6.
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Ястремская уступила Азаренко на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Ястремская завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре Сегодня 08:37 458...
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Киченок уступила в парном турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 сентября
2023-08/1691420213_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua