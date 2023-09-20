Гвадалахара. Киченок и Рус проиграли чемпионкам US Open во втором круге

Больше в Теннис
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Гвадалахара. Калинина и Ястремская узнали следующих соперниц, Аранхо впервые обыграла теннисистку из топ-30
2023-09/1695127148_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Дэвиса. Украина поднялась в рейтинге наций после победы над сборной Колумбии
2023-09/1695147910_dc.jpg|—>После победы над Колумбией в матче Первой Мировой группы сборная Украины поднялась на 35-е...
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Парма. Завацкая прервала свою серию поражений и вышла во второй круг
2023-09/1695141235_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Сен-Тропе. Крутых выиграл третий подряд матч на турнире
2023-09/1695137482_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua