Ястремская уступила Азаренко на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре

Ястремская завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре 458 Фото — Getty Images #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (102) уступила первой ракетке мира Виктории Азаренко (23) во втором круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Матч длился 2 часа и 10 минут.

Ястремская трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и использовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

Guadalajara Open Akron — WTA 1000 Гвадалахара, Мексика Хард Призовой фонд: $2,788,468 Второе коло

Виктория Азаренко — Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 7:6 (5)

Ранее турнир покинула Ангелина Калинина.