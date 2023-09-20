Теннис
Ястремская уступила Азаренко на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Ястремская завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре Сегодня 08:37 458 0 Фото — Getty Images #Даяна Ястремская
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (102) уступила первой ракетке мира Виктории Азаренко (23) во втором круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
Матч длился 2 часа и 10 минут.
Ястремская трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и использовала 2 из 4 брейк-пойнтов.
Guadalajara Open Akron — WTA 1000 Гвадалахара, Мексика Хард Призовой фонд: $2,788,468 Второе коло
Виктория Азаренко — Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 7:6 (5)
Ранее турнир покинула Ангелина Калинина.