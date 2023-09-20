Киченок уступила в парном турнире WTA 1000 в Гвадалахаре

Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре 1820 Фото — gettyimages #Людмила Кичен Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аранчей Рус (Нидерланды) проиграла тандему Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре. Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился на супертайбрейке. , Мексика Хард Призовой фонд: $2,788,468 Второй круг, 20 сентября Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — Людмила Киченок (Украина)/Аран Нидерланды) 6:3, 6:4 (9)

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