Кубок Дэвиса. Украина поднялась в рейтинге наций после победы над сборной Колумбии

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После победы над Колумбией в матче Первой Мировой группы сборная Украины поднялась на 35-е место (+1) в рейтинге наций.

В феврале следующего года украинская команда будет бороться за право сыграть в финальной части Кубка Дэвиса. Уже известно, что вместе с Украиной в квалификации сыграют:

2 Испания

4 Хорватия

8 Германия

11 США

12 Франция

13 Казахстан

15 Швеция

16 Чили

17 Бельгия

18 Южная Корея

19 Аргентина

21 Швейцария

22 Венгрия

23 Словакия

25 Бразилия

26 Португалия

31 Израиль

32 Китайский Тайбэй

34 Перу

Еще четыре сборные определятся после плей-офф финального турнира этого года, который состоится в Малаге с 21 по 26 ноября