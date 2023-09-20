Надаль: Хотел бы сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде-2024

В дальнейшем может выступить на ОИ-2024 в Париже 134 Фото: Getty Images #Алькарас, #Рафаэль Надаль игры-2024

Источник — Чемпион.

Рафаэль Надаль хочет сыграть в паре с Карлосом Алькарасом на Олимпиаде-2024.

Об этом он рассказал порталу AS

«Относительно игры в паре с Карлос, я не имел с ним никакого разговора по этому поводу, но я очень хотел бы, это была бы хорошая мотивация, еще один стимул для меня, чтобы я мог закрыть свой олимпийский цикл, выступив с Карлосом. его большого будущего», — сказал Надаль.

Rafa Nadal hopes to play doubles with Alcaraz at Olympics , Но они должны разговаривать про это: Regarding playing doubles with Carlos, я не должен свернуть разговор с ним в том случае. Но я должен также как это. Она должна быть хорошей motivation, другой incentive… pic.twitter.com/H69dGex24t — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 20, 2023

Напомним, В дальнейшем хочет стать президентом мадридского Реала.

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