Надаль: По титулам Джокович лучший в истории

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Первая ракетка мира Новак Джокович — лучший теннисист в истории по количеству трофеев.

< Об этом заявил 22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль.

«Я считаю, что цифры являются цифрами, а статистика – статистикой. В этом смысле я думаю, что его показатели лучше , чем у меня, и это бесспорно.Я не имею достаточно большого эго, чтобы пытаться скрыть реальность.Это правда.

Остальное & вдохновения, ощущения, которые то или иное могут передать вам, что то или иное может понравиться больше. Я думаю, что по титулам Джокович лучший в истории, здесь нечего обсуждать», — сказал Надаль.

< Раньше Новак Джокович (2) победил Даниила Медведева (3) в финале US Open-2023.

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