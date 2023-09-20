Парма. Завацкая в трёх сетах уступила второй сеяной

Больше в Теннис
-
Гуанчжоу. Масарова спасла матчболы на пути в четвертьфинал, Миннен остановила Дарт
2023-09/1695232402_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Бад-Вальтерсдорф. Сачко не смог выйти в четвертьфинал турнира
2023-09/1695224178_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Надаль: По титулам Джокович лучший в истории
Сегодня 17:39 97 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b890374d6bd9761070e7de9c21637bb6.
-
Ястремская уступила Азаренко на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Ястремская завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре Сегодня 08:37 458...