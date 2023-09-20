Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 сентября

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Киченок уступила в парном турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре...
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Калинина уступила Кенину во втором круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.
Ангелина Калинина завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре Сегодня 08:10...
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Гвадалахара. Наварро победила четвёртую сеяную, Гарсия отыграла матчболы, Джорджи и Саккари поспорят за выход в 1/4 финала
2023-09/1695195364_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк проиграла Остапенко на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре
Марта Костюк завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре Сегодня 08:52 183...