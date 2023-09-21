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Теннис

Рафаэль Надаль: «Вероятно, 2024 год станет моим последним годом в теннисе, но я не могу этого сказать окончательно»

2023-09/1695281838_nadal.jpg|—>Рафаэль Надаль: "Вероятно, 2024 год станет моим последним годом в теннисе, но я не могу этого сказать окончательно"

Источник: btu.org.ua

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