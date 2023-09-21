Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 21 сентября

Больше в Теннис
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Рафаэль Надаль: «Вероятно, 2024 год станет моим последним годом в теннисе, но я не могу этого сказать окончательно»
2023-09/1695281838_nadal.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль: Хотел бы сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде-2024
В дальнейшем может выступить на ОИ-2024 в Париже Сегодня 23:15 134 0 Фото: Getty...
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Парма. Завацкая в трёх сетах уступила второй сеяной
2023-09/1695226491_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гуанчжоу. Масарова спасла матчболы на пути в четвертьфинал, Миннен остановила Дарт
2023-09/1695232402_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua