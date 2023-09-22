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Теннис

Гвадалахара. Доулхайд спасла матчболы и впервые вышла в 1/2 финала, Саккари остановила Аранго и сыграет против Гарсии

2023-09/1695359586_wta.jpg|—>Гвадалахара. Доулхайд спасла матчболы и впервые вышла в 1/2 финала, Саккари остановила Аранго и сыграет против Гарсии

Источник: btu.org.ua

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