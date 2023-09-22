Гвадалахара. Доулхайд спасла матчболы и впервые вышла в 1/2 финала, Саккари остановила Аранго и сыграет против Гарсии

Больше в Теннис
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Сен-Тропе. Крутых уступил второму сеяному и не смог выйти в четвертьфинал
2023-09/1695297320_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гуанчжоу. Линетт впервые с января вышла в полуфинал, Миннен и Ван Сиюй поспорят за место в финале
2023-09/1695318295_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок вышла в полуфинал парного турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Киченок и Фридзам вышли в полуфинал турнира Сегодня 14:38 195 0 #Надежда Киченок Источник...
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Гуанчжоу. Киченок и Фридсам обыграли лидеров посева и вышли в полуфинал
2023-09/1695291250_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua