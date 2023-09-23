Гуанчжоу. Ван Сиюй выиграла свой дебютный титул WTA

Больше в Теннис
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Гуанчжоу. Линетт и Ван Сиюй встретятся в решающем матче
2023-09/1695394902_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гвадалахара. Доулхайд спасла матчболы и впервые вышла в 1/2 финала, Саккари остановила Аранго и сыграет против Гарсии
2023-09/1695359586_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Сен-Тропе. Крутых уступил второму сеяному и не смог выйти в четвертьфинал
2023-09/1695297320_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гуанчжоу. Линетт впервые с января вышла в полуфинал, Миннен и Ван Сиюй поспорят за место в финале
2023-09/1695318295_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua