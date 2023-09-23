Калинина и Костюк сыграют на турнире WTA 500 в Токио

Турнир стартует 25 сентября 216

Две украинские теннисистки примут участие в турнире WTA 500 в Токио.

К участию в соревнованиях заявились Ангелина Калинина (28) и Марта Костюк (42).

Калинина и Костюк впервые сыграют в основной сетке турнира в Токио и начнут соревнования по 1/16 финала. Они попали в нижнюю половину сетки.

Украинки сыграют в Японии после синхронного вылета на прошлой неделе из турнира категории 1000 в Гвадалахаре. В 1/16 финала Калинина проиграла чемпионке Australian Open и будущей полуфиналистке турнира в Мексике Софии Кенин, а Костюк уступила Елене Остапенко. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!