Чжухай. Корда уверенно обыграл Этчеверри, Нисиока справился со Штруффом

Больше в Теннис
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Нинбо. Володько проиграла в финальном раунде квалификации
2023-09/1695546595_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от общей победы над командой Европы после второго игрового дня
2023-09/1695533716_fritz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Гвадалахара. Саккари завоевала свой второй титул в карьере, прервав серию поражений в финалах
2023-09/1695530880_sakkari.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Лейвера. Сборная Мира выиграла все четыре матча в первый игровой день
2023-09/1695448727_lavercup.jpeg|—> Источник: btu.org.ua