Чжухай. Штруфф впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале на харде, Корда и Норри продолжают борьбу за титул

Больше в Теннис
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Калинина и Костюк сыграют на турнире WTA 500 в Токио
Турнир стартует 25 сентября Сегодня 21:41 216 0< /span> Фото — Getty Images #Ангелина...
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Монастир (W15). Возняк выиграла титул в парном разряде, впервые сыграв в финале профессионального турнира
2023-09/1695485746_itf-5.jpg|—>В финале парного турнира Кристина Возняк (на фото слева) и ее напарница Магдалини Адалоглу...
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Чэнду. Димитров выиграл 400-й матч на уровне ATP, Зверев и Музетти прошли в четвертьфинал
2023-09/1695472323_dimitrov.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Нинбо. Володько пробилась в финальный раунд отбора
2023-09/1695462389_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua