Гвадалахара. Саккари завоевала свой второй титул в карьере, прервав серию поражений в финалах

Больше в Теннис
-
Кубок Лейвера. Сборная Мира выиграла все четыре матча в первый игровой день
2023-09/1695448727_lavercup.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Гвадалахара. Доулхайд сенсационно вышла в финал, Саккари попробует выиграть второй титул в карьере
2023-09/1695449435_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Чжухай. Штруфф впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале на харде, Корда и Норри продолжают борьбу за титул
2023-09/1695481230_struff.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Калинина и Костюк сыграют на турнире WTA 500 в Токио
Турнир стартует 25 сентября Сегодня 21:41 216 0< /span> Фото — Getty Images #Ангелина...