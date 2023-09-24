Кубок Лейвера. Сборная Мира выиграла все четыре матча в первый игровой день

Больше в Теннис
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Гвадалахара. Доулхайд сенсационно вышла в финал, Саккари попробует выиграть второй титул в карьере
2023-09/1695449435_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Чжухай. Штруфф впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале на харде, Корда и Норри продолжают борьбу за титул
2023-09/1695481230_struff.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина и Костюк сыграют на турнире WTA 500 в Токио
Турнир стартует 25 сентября Сегодня 21:41 216 0< /span> Фото — Getty Images #Ангелина...
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Монастир (W15). Возняк выиграла титул в парном разряде, впервые сыграв в финале профессионального турнира
2023-09/1695485746_itf-5.jpg|—>В финале парного турнира Кристина Возняк (на фото слева) и ее напарница Магдалини Адалоглу...