Ангелина Калинина: «Выиграть на центральном корте в первый день соревнований — это довольно особенный опыт»

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— Это очень особенный момент, что я играю в Японии. Приехать сюда — это всегда было моей мечтой. Много лет назад ещё на уровне юниоров я играла здесь, помню буквально один матч. Но приехать сюда уже в статусе профессиональной теннисистки — это значит очень много. Выиграть на центральном корте в первый день соревнований — это довольно особенный опыт. Спасибо всем зрителям!

Крюгер очень молодая по сравнению со мной (смеется). Она отличная теннисистка, по-моему, что на прошлой неделе она выиграла титул в Китае. Так что я ожидала тяжелой борьбы. Думаю, что счет на самом деле не отражает ход матча. Да, я выиграла в двух сетах, но Эшлин тяжелая соперница, это правда.

Что касается следующего матча против Каролин Гарсии, мы никогда друг с другом не играли, так что поговорим с тренером. Она теннисистка топ-уровня, конечно, это будет волнующий матч. Жду этот поединок, ведь на турнирах такого уровня я всегда стремлюсь играть против лучших. Не дождусь, когда уже выйду на корт и буду играть.