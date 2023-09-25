Байндл с победы стартовала на турнире в Нинбо

Екатерина Байндл вышла ко второму кругу на турнире WTA в Китае 191 Фото — Getty Images #Екатерина Байнд «article__source»> Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Байндл (88) обыграла китаянку Юань Юэ (147) в первом круге турнира WTA 250 в Нинбо.

Матч длился 2 часа и 15 минут. Байндл дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Екатерины станет восьмая сеянная Лучия Брондзетти. em>Нинбо, Китай Хард Призовой фонд — $259,303 Первый круг, 25 сентября

Екатерина Байндл (Украина) — Юань Юэ (Китай) 3:6, 6:4, 6:3

Ранее Калинина победила Крюгер в 1 круге турнира в Японии.