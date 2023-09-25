Чэнду. Зверев вновь победил Димитрова и будет бороться за свой 21-й титул в карьере

Больше в Теннис
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Крутых уступил в финале квалификации челленджера в Браге
В финале квалификации Алексей проиграл испанцу Барранко Сегодня 16:39 140 0 #Крутых Источник —...
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Ангелина Калинина: «Выиграть на центральном корте в первый день соревнований — это довольно особенный опыт»
2023-09/1695629137_kalinina.jpg|—>— Это очень особенный момент, что я играю в Японии.
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Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в топ-100
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 09:30 332431 4 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30, Ястремская вернулась в топ-100
2023-09/1695621549_svitolina.jpeg|—>Лидеры украинского женского тенниса сохранили свои позиции в мировой классификации: Элина Свитолина начинает неделю...