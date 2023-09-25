Чжухай. Нисиока обыграл Карацева и пятый раз в карьере сыграет в финале турнира ATP

Больше в Теннис
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Рейтинг WTA. Доулхайд дебютировала в топ-50, Кенин приблизилась к первой тридцатке
2023-09/1695660475_wta.jpg|—>Чемпионка турнира WTA 1000 в Гвадалахаре Мария Саккари поднялась на шестое место в рейтинге...
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Чэнду. Зверев вновь победил Димитрова и будет бороться за свой 21-й титул в карьере
2023-09/1695651268_zverev.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Крутых уступил в финале квалификации челленджера в Браге
В финале квалификации Алексей проиграл испанцу Барранко Сегодня 16:39 140 0 #Крутых Источник —...
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Ангелина Калинина: «Выиграть на центральном корте в первый день соревнований — это довольно особенный опыт»
2023-09/1695629137_kalinina.jpg|—>— Это очень особенный момент, что я играю в Японии.