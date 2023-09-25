Калинина победила Крюгер в 1 круге турнира в Японии

Матчи длился 1 час 12 минут 56 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина

– Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) победила Эшлин Крюгер (73) из США в 1 круге турнира WTA 500 в Японии

Матчи длился 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:3 , 6:1.

Калинина выполнила 3 ​​подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейкпойнтов.

Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 25 сентября

Ангелина Калинина (Украина) – Эшлин Крюгер (США) 6:3, 6:1

В следующем круге она встретится с Каролин Гарсией из Франции.

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