Теннис
Калинина победила Крюгер в 1 круге турнира в Японии
Матчи длился 1 час 12 минут Сегодня 08:47 56 0 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина
– Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) победила Эшлин Крюгер (73) из США в 1 круге турнира WTA 500 в Японии
Матчи длился 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:3 , 6:1.
Калинина выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейкпойнтов.
Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 25 сентября
Ангелина Калинина (Украина) – Эшлин Крюгер (США) 6:3, 6:1
В следующем круге она встретится с Каролин Гарсией из Франции.
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