Крутых уступил в финале квалификации челленджера в Браге

В финале квалификации Алексей проиграл испанцу Барранко 140 #Крутых

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Алексей Крутых (256) уступил испанцу Хавьеру Барранко (345) в финале квалификации на турнир ATP Challenger 75 в португальской Браге.

Матч длился 2 часа и 29 минут.

Крутых 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 из 10 брейк-пойнтов.

ATP Challenger 75 Брага, Португалия Квалификация, Финал 25 сентября

Хав&рsquo;ер Барранко (Испания) — Алексей Крутых (Украина, 2) 7:5, 3:6, 6:3

Раньше Крутых пробился в основную сетку турнира ATP в Сен-Тропе.