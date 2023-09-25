Теннис
Крутых уступил в финале квалификации челленджера в Браге
В финале квалификации Алексей проиграл испанцу Барранко Сегодня 16:39 140 0 #Крутых
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Алексей Крутых (256) уступил испанцу Хавьеру Барранко (345) в финале квалификации на турнир ATP Challenger 75 в португальской Браге.
Матч длился 2 часа и 29 минут.
Крутых 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 из 10 брейк-пойнтов.
ATP Challenger 75 Брага, Португалия Квалификация, Финал 25 сентября
Хав&рsquo;ер Барранко (Испания) — Алексей Крутых (Украина, 2) 7:5, 3:6, 6:3
Раньше Крутых пробился в основную сетку турнира ATP в Сен-Тропе.