Рейтинг WTA. Доулхайд дебютировала в топ-50, Кенин приблизилась к первой тридцатке

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Чемпионка турнира WTA 1000 в Гвадалахаре Мария Саккари поднялась на шестое место в рейтинге (+3), а Кэролайн Доулхайд, которая уступила в финальном матче, дебютировала в топ-50 и занимает 42-ю позицию.

Значительный подъём в рейтинге по итогам прошедшей недели также совершили: София Кенин, дошедшая в Гвадалахаре до полуфинала, занимает 31-е место (+22), Ван Сиюй, которая выиграла свой дебютный титул WTA на домашнем турнире в Гуанчжоу, находится на 58-й строчке (+30), а Эмилиана Аранго (проиграла Саккари в 1/4 финала) установила личный рекорд на 120-й позиции (+60).

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

42. Кэролайн Доулхайд (+69)

46. Эмма Наварро (+3)

63. Грет Миннен (+5)

Чемпионская гонка WTA Finals:

1 (=). Арина Соболенко (-) — 8210 очков

2 (=). Ига Швёнтек (Польша) — 6905 очков

3 (=). Коко Гауфф (США) — 5620 очков

4 (=). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476 очков

5 (=). Джессика Пегула (США) — 4405 очков

6 (=). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661 очко

7 (=). Каролина Мухова (Чехия) — 3650 очков

8 (=). Онс Жабер (Тунис) — 3316 очков

…

9 (+7). Мария Саккари (Греция) — 3010 очков

10 (-1). Мэдисон Кис (США) — 2737 очков

* — квалифицировались на Итоговый турнир