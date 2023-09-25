Теннис
Рейтинг WTA. Доулхайд дебютировала в топ-50, Кенин приблизилась к первой тридцатке
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Чемпионка турнира WTA 1000 в Гвадалахаре Мария Саккари поднялась на шестое место в рейтинге (+3), а Кэролайн Доулхайд, которая уступила в финальном матче, дебютировала в топ-50 и занимает 42-ю позицию.
Значительный подъём в рейтинге по итогам прошедшей недели также совершили: София Кенин, дошедшая в Гвадалахаре до полуфинала, занимает 31-е место (+22), Ван Сиюй, которая выиграла свой дебютный титул WTA на домашнем турнире в Гуанчжоу, находится на 58-й строчке (+30), а Эмилиана Аранго (проиграла Саккари в 1/4 финала) установила личный рекорд на 120-й позиции (+60).
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
42. Кэролайн Доулхайд (+69)
46. Эмма Наварро (+3)
63. Грет Миннен (+5)
Чемпионская гонка WTA Finals:
1 (=). Арина Соболенко (-) — 8210 очков
2 (=). Ига Швёнтек (Польша) — 6905 очков
3 (=). Коко Гауфф (США) — 5620 очков
4 (=). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476 очков
5 (=). Джессика Пегула (США) — 4405 очков
6 (=). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661 очко
7 (=). Каролина Мухова (Чехия) — 3650 очков
8 (=). Онс Жабер (Тунис) — 3316 очков
…
9 (+7). Мария Саккари (Греция) — 3010 очков
10 (-1). Мэдисон Кис (США) — 2737 очков
* — квалифицировались на Итоговый турнир