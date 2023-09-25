Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30, Ястремская вернулась в топ-100

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Лидеры украинского женского тенниса сохранили свои позиции в мировой классификации: Элина Свитолина начинает неделю на 24-м месте, Ангелина Калинина занимает 28-ю позицию.

Марта Костюк опустилась на 45-ю строчку (-3), Леся Цуренко замыкает топ-50 (-4), а Катерина Байндл располагается на 88-й строчке (-2).

Впервые с середины февраля в топ-100 вернулась Даяна Ястремская, которая поднялась на две позиции и занимает 100-е место.

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 28-е место, следом за ней находится Марта Костюк — 33-е место, а Надежда Киченок опустилась на 48-ю позицию (-3).