Чэнду. Зверев отыграл сет и брейк в трехчасовом финальном поединке и завоевал свой 21-й титул в карьере

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Костюк уступила Касаткиной на турнире в Токио
Украинской теннисистке Марта Костюк (№45 WTA) не удалось удачно стартовать на турнире WTA 500...
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Костюк уступила Касаткиной на старте турнира WTA в Токио
Костюк не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 13:55 153 0 Фото —...
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Кубок Лейвера. Сборная Мира разгромила команду Европы и второй год подряд стала победителем турнира
2023-09/1695614430_lavercup.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 25 сентября
2023-09/1694410290_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua