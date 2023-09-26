Теннис
Костюк уступила Касаткиной на старте турнира WTA в Токио
Костюк не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 13:55 153 0 Фото — gettyimages #Марта Костюк, #Дарья Касаткина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк (45) уступила россиянке Дарье Касаткиной (13) в 1 круге турнира WTA 500 в Японии.
Матч длился 2 часа 26 минут.
Марта 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.
Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард Призовой фонд — $780,637 text-align: center;»>Дарья Касаткина — Марта Костюк (Украина) 3:6, 6:4, 6:3
Ранее Калинина победила Крюгер в 1 круге турнира в Японии.
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