Костюк уступила Касаткиной на старте турнира WTA в Токио

Костюк не смогла пробиться во второй круг турнира 153 Фото — gettyimages #Марта Костюк, #Дарья Касаткина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (45) уступила россиянке Дарье Касаткиной (13) в 1 круге турнира WTA 500 в Японии.

Матч длился 2 часа 26 минут.

Марта 6 раз подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард Призовой фонд — $780,637 text-align: center;»>Дарья Касаткина — Марта Костюк (Украина) 3:6, 6:4, 6:3

Ранее Калинина победила Крюгер в 1 круге турнира в Японии.

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