Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 25 сентября

Больше в Теннис
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Брага. Крутых проиграл в финале отбора и не смог выйти в основу
2023-09/1695658585_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл с победы стартовала на турнире в Нинбо
Екатерина Байндл вышла ко второму кругу на турнире WTA в Китае Сегодня 21:23 191...
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Чжухай. Нисиока обыграл Карацева и пятый раз в карьере сыграет в финале турнира ATP
2023-09/1695661402_nishioka.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA. Доулхайд дебютировала в топ-50, Кенин приблизилась к первой тридцатке
2023-09/1695660475_wta.jpg|—>Чемпионка турнира WTA 1000 в Гвадалахаре Мария Саккари поднялась на шестое место в рейтинге...