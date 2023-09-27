Байндль потерпела поражение во втором круге турнира в Китае

Матч длился 1 час 20 минут 354 #Екатерина Байндл

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Байндль (88) уступила итальянке Лучии Брондзетти (65 ) во втором круге турнира WTA 250 в китайском Нинбо.

Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6: 3, 6:3.

Украинка ни разу не подавала навылет, совершила 3 ​​двойные ошибки и использовала 1/4 брейкпойнтов.

Ningbo Open — WTA 250 Нинбо, Китай Хард Призовой фонд — $259,303 Второй круг

Лучия Брондзетти (Италия) — Екатерина Байндль (Украина) 6:3, 6:3

Раньше Костюк уступила Касаткиной на старте турнира WTA в Токио.< /p>

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