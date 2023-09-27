Теннис
Байндль потерпела поражение во втором круге турнира в Китае
Матч длился 1 час 20 минут Сегодня 12:31 354 0 #Екатерина Байндл
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Байндль (88) уступила итальянке Лучии Брондзетти (65 ) во втором круге турнира WTA 250 в китайском Нинбо.
Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6: 3, 6:3.
Украинка ни разу не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 1/4 брейкпойнтов.
Ningbo Open — WTA 250 Нинбо, Китай Хард Призовой фонд — $259,303 Второй круг
Лучия Брондзетти (Италия) — Екатерина Байндль (Украина) 6:3, 6:3
Раньше Костюк уступила Касаткиной на старте турнира WTA в Токио.< /p>
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