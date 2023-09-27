Киченок в паре с Като вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Матч длился 1 час 20 минут 159

Источник — Чемпион.

Надежда Киченок в паре с японкой Мию Като обыграли представительниц Японии Нацуми Кавагучи и Юки Наито и вышли в четвертьфинал турнира WTA 500 в Токио.

Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 7:6, 6:1.

Надежда и Мию 1 раз подавали навылет, совершили 1 двойную ошибку и использовали 4 из 7 брейкпойнтов.

Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард& Призовой фонд — $780,637 Парный разряд, 1/8 финала < Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – Нацуми Кавагучи/Юки Наито (Япония) 7:6, 6:1

В следующем раунде они сыграют против дуэта нейтральных теннисисток из России вероника кудерметова/анастасия павлюченкова.

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