Следить

Теннис

Марта Костюк не стала делать совместное фото перед матчем с первой ракеткой россии в Токио (ВИДЕО)

2023-09/1695751648_kostyuk.jpg|—>Марта Костюк не стала делать совместное фото перед матчем с первой ракеткой россии в Токио (ВИДЕО)
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась делать традиционную совместную фотографию с Дарьей Касаткиной перед началом их встречи на турнире в Токио.

Во время предматчевой установки, которую судья делает для игроков, Костюк сообщила, что не будет делать совместное фото, на что Касаткина коротко ответила: «Окей».

После матча Марта Костюк уже традиционно отказалась от рукопожатия с представительницей страны, которая развязала войну против Украины.

Поединок, который продолжался три часа, завершился победой Дарьи Касаткиной.

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.