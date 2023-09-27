Марта Костюк не стала делать совместное фото перед матчем с первой ракеткой россии в Токио (ВИДЕО)

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Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась делать традиционную совместную фотографию с Дарьей Касаткиной перед началом их встречи на турнире в Токио.

Во время предматчевой установки, которую судья делает для игроков, Костюк сообщила, что не будет делать совместное фото, на что Касаткина коротко ответила: «Окей».

После матча Марта Костюк уже традиционно отказалась от рукопожатия с представительницей страны, которая развязала войну против Украины.

Поединок, который продолжался три часа, завершился победой Дарьи Касаткиной.

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