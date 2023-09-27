Токио. Киченок и Като сыграют в парном четвертьфинале

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Киченок в паре с Като вышла в четвертьфинал турнира в Токио
Матч длился 1 час 20 минут Сегодня 15:51 159 0 Источник — Чемпион.
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Байндль потерпела поражение во втором круге турнира в Китае
Матч длился 1 час 20 минут Сегодня 12:31 354 0 #Екатерина Байндл Источник —...
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Токио. Швёнтек и Пегула выиграли свои стартовые матчи и вышли в 1/4 финала
2023-09/1695810520_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марта Костюк не стала делать совместное фото перед матчем с первой ракеткой россии в Токио (ВИДЕО)
2023-09/1695751648_kostyuk.jpg|—>Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась делать традиционную совместную фотографию с Дарьей Касаткиной перед началом...